Laat je betoveren door de vakman die de mooiste werkbank ooit maakt 22 maart 2016 14:05

Werk, we kunnen er úren naar kijken. Zo ook hoe deze houtbewerker -die zichzelf The Samurai-Carpenter noemt- deze prachtige werkbank bouwt, zodat hij alles kan maken in de toekomst: "A once in a lifetime woodworking project. It was one of the best, most rewarding experiences of my life. There is nothing I can't build now."