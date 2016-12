viraliteit 5

Zo laat je George Bush en Donald Trump (en wie je wil) realtime de gekste bekken trekken 21 maart 2016 11:17

We hebben deze software al eens laten zien, namelijk in deze post. Nu hebben de makers hun software in real time op YouTube-filmpjes losgelaten en het resultaat is behoorlijk indrukwekkend.

Het doet je een beetje denken; wat gaat dit voor de toekomst betekenen? Hoe 'echt' zullen verklaringen zijn die op video worden gemaakt? Zoals je ziet zijn de mogelijkheden eindeloos en kan je wereldleiders, exen en andere weirdo's werkelijk alles laten doen. Grappig of gevaarlijk? Time will tell: