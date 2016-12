viraliteit 1

Een champagne super-soaker, omdat je het waard bent 18 maart 2016 15:58

Voor de mensen op aard die vinden dat champagne enorm moet spuiten, is er nu deze handige contraptie bedacht: een heuse champagnegun. Voor is hij $459 helemaal van jou en hij werkt alleen met magnumflessen van 1,5 liter, wat uiteraard de minimumgrootte is voor een beetje champagnespuitert. Schud en spuit óf schenk, met een tuutje als een beschaafdere baas. Shut up, in dit geval we're keeping our money!

Hij komt in drie kleuren en is te verkrijgen op Champagnegun.com.