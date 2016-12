viraliteit 15

Geniet van dit prachtige Transformers pop-upboek met hele fijne plingelmuziek 14 april 2016 11:14

Dit prachtige boek werd uitgegeven voor het dertigjarige bestaan van Transformers. Een hele mooie must-have voor de echte fans. We dachten even dat het ontzettend duur zou zijn, maar voor nog geen $23 op Amazon (en vanaf $12 tweedehands) is dit lang niet slecht!