Dames en heren, welkom aan boord van het grootste cruiseschip ooit 14 maart 2016 15:23

Welkom aan boord van de Harmony Of The Seas, het grootste cruiseschip ter wereld, dat vorige week zijn eerste testvaart begon en vanaf half mei echt van start zal gaan met 'cruisen'.

De Harmony of the Seas is vanaf de zeespiegel 70 meter hoog en bijna 363 meter lang (dat is 50 meter langer dan de hoogte van de Eiffeltoren), met een bruto tonnenmaat van 227.700. De kolos heeft maar liefst zestien verdiepingen en kan 6.000 passagiers herbergen en er zijn 2.394 bemanningsleden aan boord.



Er zijn vier gigantische glijbanen aan boord, waaronder de langste 'glijbaan op open zee' en er loopt een zipline over 'binnenplaats' op een hoogte van negen verdiepingen. Ook is er een kunstmatige golf aan boord waar je op kan leren surfen, een klimwand, verschillende zwembaden en je kan een wandeling maken door een mini- Central Park.



Geen zin in actieve activiteiten? Dan ga je naar de 'bionische bar', waar robots je cocktail shaken. Vervolgens kan je naar het volwaardige theater waar momenteel de Broadway-musical Grease speelt. Al zouden wij eerder zelf doorstomen naar één van de zestien restaurants en café's.



Of een cruise je een paradijs lijkt of een drijvende hel, indrukwekkend is deze drijvende stad wel! Bekijk hier, op YouTube (want we mogen het filmpje niet embedden), de indrukwekkende beelden van deze waterreus, als hij de haven van Saint-Nazaire uit vaart, getrokken door zes sleepboten.

Vergaap je over alle details op de website van Royal Carribean.