Een waardevolle tip voor je aankomende vakantie: Boetiek is beter dan de vakantiefabriek 12 oktober 2016 14:42

Waar je ook heen gaat, toerisme wordt steeds meer gedomineerd door grote bedrijven en megalomane ketens. De kundig samengestelde folders en reclame zitten vol mooie, dromerige vakantiefoto's, maar ze blijken in werkelijkheid massaresorts waar mensen als vee en masse bij elkaar worden gedumpt en vertier op maat wordt geserveerd. De verklaring voor dit fenomeen dat op grote schaal op allerlei vakantiebestemming als een McDonald's wordt uitgerold, is simpel: het is de wet van de grote aantallen. De standaardisering en eenheidsworst is nu eenmaal goedkoper voor de industrie om op te zetten. Zo bezien is het dus helemaal geen verrassing dat kleinschalige, persoonlijke, hoogwaardige en karakteristieke hotels, oftewel boetiekhotels, het winnen van de vakantiefabriek. Deze schattige hotels kenmerken zich als sfeervol, eigenzinnig, intiem en luxueus. En het maakt niet uit waar je kijkt, overal krijgen ze betere reviews.

Neem bijvoorbeeld de Canarische eilanden. Hier staan meerdere gigahotels waar toeristen als geiten in een hok worden gestopt. 's Avonds vloeit de drank en is er een animator die elke zin in minimaal drie talen herhaalt. Voor aanvang is er een witte Python die om de nek van de roodverbrande toeristen hangt voor "entertainment".

Gelukkig zijn er ook plekjes waar dit massatoerisme nog niet overal doordrongen is. Je moet alleen goed weten te zoeken. Neem bijvoorbeeld Kaapverdië, een exotische archipel net boven de evenaar, middenin de Atlantische Oceaan, tussen Afrika aan de ene kant en Brazilië aan de andere kant. In Kaapverdië is het toerisme nog niet overal verpest. We spraken daarover met de Nederlander Joshua van Eijndhoven. Hij heeft er een jaar lang gewoond en gewerkt. Hij hielp een klein Nederlands bedrijfje en werkte als kapitein op een kleine een kleine zeilboot. Hij en zijn vriendin Katia bezochten graag eens in de zoveel tijd een leuke boetiekhotel, als ze af en toe een keer een nachtje niet op de boot wilden slapen. Joshua: "Boetiekhotels zijn kleinschalige sfeervolle hotels waarbij bijna elke kamer uniek is. Vaak hebben ze een thema. Zoals Portugees koloniaal. Of een ecolodge. En vaak worden ze door een stelletje gerund die iedere gasten persoonlijk welkom heten. Heel persoonlijk en warm." Volgens Joshua en Katia winnen deze plekken het duidelijk van de massaresorts: "Het is een groot contrast met de resorts waar hordes toeristen in worden gedumpt door afgeladen tourbussen." Zijn statements worden ook bevestigd als je kijkt naar beoordelingen online: twee van de best beoordeelde boetiekhotels scoren een volle punt hoger dan de resorts.



Kira's boetiekhotel.

Als gast ben je vaak in direct contact met de eigenaar van het boetiekhotel, in plaats van een doorsnee baliemedewerker. Toen Joshua verbleef bij Kira's boetiekhotel ervaarde hij het verschil. De eigenaar van Kira's boetiekhotel, Isabel Spencer, vertelde hem trots hoe ze samen met haar moeder en broers een boetiekhotel bouwden op de plek van hun ouderlijk huis. Het is een verschil dat zich niet alleen uitte in de (subjectieve) beleving van Joshua. Je ziet het ook aan de cijfers. Kira's gasten beoordelen haar hotel met een 9,5, ruim een punt beter dan de resorts op Sal.



Kira's boetiekhotel.

Hetzelfde is te zien bij een ander boetiekhotel op een ander Kaapverdiaans eiland. Bij Casa Solarino, een kleine boetiekaccommodatie gerund door Barbara en Mauro op São Vicente, geven de gasten ruim een 9. Zo blijkt maar weer dat goed contact met de eigenaar, een lach en persoonlijke behandeling meer worden gewaardeerd dan de gefabriceerde standaardluxe van de massale resorts.



Casa Solarino.

Voor meer informatie over een authentieke vakantie in Kaapverdië, ver weg van de massa, kun je vinden op de website over de Kaapverdische Eilanden. Bloggers Joshua en Katia hebben een overzicht gemaakt van alle mooie plekjes, ver weg van de vakantiefabrieken.